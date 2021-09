Avranches Musée d'art et d'histoire d'Avranches Avranches, Manche Animation jeune public : alalupp! Musée d’art et d’histoire d’Avranches Avranches Catégories d’évènement: Avranches

Manche

Animation jeune public : alalupp! Musée d’art et d’histoire d’Avranches, 18 septembre 2021 10:30, Avranches. Journée du patrimoine 2021 Musée d’art et d’histoire d’Avranches. Gratuit|Sur inscription 02 33 79 57 00, accueil-musee@avranches.fr

18 et 19 septembre Animation jeune public : alalupp! * alalupp! est un jeu de cartes qui a été spécialement inventé pour l’exposition Collection à la loupe, 5 ans de restauration ! Inspiré du Mille Bornes, il simplifie les règles de la restauration d’oeuvres d’art pour mieux les faire comprendre et assimiler. *

samedi 18 septembre – 10h30 à 11h00

samedi 18 septembre – 14h30 à 15h00

dimanche 19 septembre – 10h30 à 11h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 15h00

*

Réservation obligatoire (jauge limitée). Accès sur présentation du pass sanitaire (à partir de 18 ans).

Musée d’art et d’histoire d’Avranches Place Jean de Saint-Avit, 50300 Avranches Avranches 50300 Manche

https://cibul.s3.amazonaws.com/location98934935.jpg 02 33 58 25 15 http://www.ville-avranches.fr https://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-dArt-et-dHistoire-dAvranches/160512254035209?fref=nf

Fondé en 1835 par la Société d’Archéologie d’Avranches et cédé quelques années plus tard à la ville, le musée d’art et d’histoire d’Avranches est un des plus anciens musées de l’Ouest de la France. Son statut est celui d’ancien “musée municipal contrôlé”, bénéficiant aujourd’hui du label “Musée de France”. Au cours de son histoire, le musée a vu ses collections disparaître à deux reprises. En 1899, l’incendie du Tribunal, installé dans le palais épiscopal où la Société d’Archéologie présente ses collections, réduit en cendre plus de 60 années d’efforts. Un nouveau musée est ensuite aménagé dans l’ancien couvent des Capucins, au Jardin des Plantes ; mais, en 1944, les combats de la Libération anéantissent les bâtiments et les collections qu’il contient. Après la guerre, la ville d’Avranches acquiert les murs de l’ancienne prison, jadis officialité de l’évêché, et nomme un conservateur, Michel Delalonde, qui s’attèle à la refondation du musée. En 1963, le “musée de l’Avranchin” voit le jour avec l’aide de diverses personnalités locales, dont plusieurs antiquaires de la ville, qui prêtent leurs collections privées afin d’organiser les premières expositions temporaires. Pendant plus de 20 ans, la politique d’acquisition du musée aboutit à la constitution d’un important fonds d’ethnographie bas-normande, visant à présenter les productions artisanales locales, les costumes et le mobilier régional. Sous l’impulsion du peintre Albert Bergevin, le musée s’enrichit aussi d’un fonds d’œuvres d’artistes locaux tels Jacques Simon, Charles Fouqué ou encore Jean de la Hougue. Bergevin lui-même lègue, en 1965, une cinquantaine de ses œuvres au musée. Mais l’attrait majeur du musée de l’Avranchin réside dans la présentation estivale des célèbres manuscrits du Mont-Saint-Michel, sous les voûtes de l’ancien cellier de l’officialité.

Crédits : © Ville d’Avranches Gratuit|Sur inscription

Détails Catégories d’évènement: Avranches, Manche Autres Lieu Musée d'art et d'histoire d'Avranches Adresse Place Jean de Saint-Avit, 50300 Avranches Ville Avranches Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Musée d'art et d'histoire d'Avranches Avranches