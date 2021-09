Cholet Musée d'art et d'histoire Cholet, Maine-et-Loire Visite libre du musée Musée d’art et d’histoire Cholet Catégories d’évènement: Cholet

Visite libre du musée Musée d’art et d’histoire, 18 septembre 2021 10:00, Cholet. Journée du patrimoine 2021 Musée d’art et d’histoire. Gratuit

18 et 19 septembre Visite libre du musée * Le Musée d’Art et d’Histoire ouvre gratuitement ses portes tout au long du weekend. L’occasion de parcourir l’exposition temporaire “41ème festival photographique” (organisée par le GAP) ou de flâner dans les galeries d’Art et d’Histoire. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h30 à 18h00

Musée d’art et d’histoire 27, avenue de l’Abreuvoir, 49300 Cholet Cholet 49300 Maine-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location27782909.jpg 02 72 77 23 22 http://www.cholet.fr/musee-art-histoire.php

Au cœur de la ville, le Musée d’Art et d’Histoire propose de découvrir une collection d’exception dans des espaces vastes et lumineux où cohabitent sculptures, peintures, tapisseries et objets de mémoire.

