18 et 19 septembre Visite guidée de la galerie d’histoire * La galerie d’Histoire retrace, par une approche scientifique, les grandes heures de Cholet et de sa région en évoquant principalement les Guerres de Vendée (1793-1832). De l’époque gallo-romaine à la Première Guerre mondiale, documents d’archives, objets archéologiques, armes, peintures monumentales et sculptures illustrent ces riches événements. *

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

Musée d’art et d’histoire 27, avenue de l’Abreuvoir, 49300 Cholet Cholet 49300 Maine-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location27782909.jpg 02 72 77 23 22 http://www.cholet.fr/musee-art-histoire.php

Au cœur de la ville, le Musée d’Art et d’Histoire propose de découvrir une collection d’exception dans des espaces vastes et lumineux où cohabitent sculptures, peintures, tapisseries et objets de mémoire.

