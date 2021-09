Exposition temporaire “41ème festival photographique” Musée d’art et d’histoire, 18 septembre 2021 10:00, Cholet.

Journée du patrimoine 2021 Musée d’art et d’histoire. Gratuit

18 et 19 septembre

Exposition temporaire “41ème festival photographique”

Exposition présentée au musée du 4 au 19 septembre.

Julie Poncet

Photographe plasticienne, Julie Poncet puise son inspiration chez Alfred Hitchcock ou encore Edward Hopper. Fictions, mises en scène, ambiance design et vintage s’articulent dans ses séries narratives. Elle attache de l’importance aux détails, chaque photo doit distiller des indices permettant à

l’observateur de ne pas rester simple spectateur mais de se raconter une histoire.

Sa démarche allie autoportrait, création de décors et scénarisation. Elle crée des images à la fois esthétiques et décalées afin de convoquer l’intérêt autour de sujets liés à ses engagements militants.

Michel Lagarde

Régisseur, éclairagiste, architecte, metteur en scène et acteur… Michel Lagarde nous emmène dans un univers nostalgique et profondément humain. “Je ne suis pas un photographe au sens classique du terme. Je

ne photographie pas une réalité présente. Je me sers des outils de prise de vue et de retouche informatique pour inventer, tel un peintre, une “vision photographique”. Dans mon travail, la photographie, le théâtre, le cinéma, la peinture se rejoignent pour créer une image épique. Je raconte des histoires, j’illustre et photographie mon inconscient. […] La distanciation est importante, elle me permet de “projeter” les images plutôt que de les intérioriser. Je ne raconte pas ma vie, je m’amuse à l’interpréter”.

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h30 à 18h00

Musée d’art et d’histoire 27, avenue de l’Abreuvoir, 49300 Cholet Cholet 49300 Maine-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location27782909.jpg 02 72 77 23 22 http://www.cholet.fr/musee-art-histoire.php

Au cœur de la ville, le Musée d’Art et d’Histoire propose de découvrir une collection d’exception dans des espaces vastes et lumineux où cohabitent sculptures, peintures, tapisseries et objets de mémoire.

Crédits : La chasse aux papillons, Michel Lagarde Gratuit