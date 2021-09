Chaumont Musée d'Art et d'Histoire Chaumont, Haute-Marne D’un ancien palais à un musée, découvrez librement les collections Musée d’Art et d’Histoire Chaumont Catégories d’évènement: Chaumont

Haute-Marne

Journée du patrimoine 2021 Musée d'Art et d'Histoire, 18 septembre 2021

18 et 19 septembre

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

*

Gratuit. Entrée libre.

Musée d'Art et d'Histoire Place du Palais, 52000 Chaumont

https://cibul.s3.amazonaws.com/location59663302.jpg 03 25 03 86 80

L’ancien palais des comtes de Champagne (XIII-XIVe siècles) accueille, dans ses salles basses, les collections du musée d’Art et d’Histoire. On peut y admirer des collections d’archéologie locale, de sculptures et de peintures, ainsi que la ganterie chaumontaise, renommée dans le monde entier. Une salle est consacrée à Jean-Baptiste et Edme Bouchardon, sculpteurs du règne de Louis XV et natifs de Chaumont. Le Musée d’Art rassemble des œuvres et objets d’art aussi variés que la cuirasse de Marmesse (IXe/VIIIe siècle av. J.-C.), les grandes toiles animalières de Paul De Vos (XVIIe siècle), le moulage de Gédéon choisissant ses soldats d’Edme Bouchardon (1722), la Madeleine sculptée provenant de l’hôpital de Chaumont (fin du XVIe ou début du XVIIe siècle).

