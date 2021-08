Évreux Musée d'art, d'histoire et d'archéologie Eure, Évreux Atelier : « Le musée en mots » Musée d’art, d’histoire et d’archéologie Évreux Catégories d’évènement: Eure

18 et 19 septembre Atelier : « Le musée en mots » * En écho à l’exposition « Un guide nommé Flaubert », nous vous proposons de participer à la création d’un dictionnaire du musée d’Evreux. Jouez avec les mots et inventez vos propres définitions dans un atelier d’écriture collaboratif et ludique ! *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Atelier en continu, accès libre dans le respect des consignes sanitaires.

Musée d'art, d'histoire et d'archéologie 6 rue Charles-Corbeau, 27000 Evreux

