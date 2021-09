Montélimar Musée d'art contemporain de Montélimar Drôme, Montélimar Visites flash de l’exposition “Paysages, entre représentation et imaginaire” Musée d’art contemporain de Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

Montélimar

Visites flash de l’exposition “Paysages, entre représentation et imaginaire” Musée d’art contemporain de Montélimar, 18 septembre 2021 10:00, Montélimar. Journée du patrimoine 2021 Musée d’art contemporain de Montélimar. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre Visites flash de l’exposition “Paysages, entre représentation et imaginaire” * Visites flash ! Laissez le hasard choisir quelle œuvre vous allez découvrir ! En 20 minutes, une médiatrice culturelle vous propose de découvrir une ou deux œuvres de l’exposition tirée au sort. L’exposition Paysages, entre représentation et imaginaire Le MAC de Montélimar propose un voyage au fil de la peinture de paysage des années 50 à aujourd’hui, explorant sentiment de la nature, rapport poétique au monde, mais aussi résurrection de ce genre longtemps considéré comme dépassé. Son parcours à la fois thématique et chronologique vous invite à une ballade onirique et sensible entre représentation et imaginaire. *

Entrée libre, réservation non-obligatoire.

Musée d’art contemporain de Montélimar montélimar Montélimar 26200 Drôme

04 75 92 09 98 https://www.montelimar-agglo.fr/vie-quotidienne/culture/musee-dart-contemporain

Le Musée d’art contemporain de Montélimar-agglomération propose des expositions autour d’importants artistes modernes ou contemporains.

Il présente également une partie de sa collection étoffée grâce à la donation faite par Pierre Boncompain d’un important fonds graphique d’œuvres de Braque, Cézanne, Chagall, Dufy, Manet, Picasso ou encore Renoir.

Crédits : © Montélimar-agglomération

Musée d'art contemporain de Montélimar Adresse montélimar Ville Montélimar