« Lire les traces antiques dans le paysage » avec Vincent Serrat Musée d’archéologie et du patrimoine Marius Vazeilles, 18 septembre 2021 14:00, Meymac. Journée du patrimoine 2021 Musée d’archéologie et du patrimoine Marius Vazeilles. Gratuit|Sur inscription 05 55 95 19 15

Samedi 18 septembre, 14h00 « Lire les traces antiques dans le paysage » avec Vincent Serrat * Mettez en éveil votre sens de l’observation et suivez Vincent Serrat sur les traces du sanctuaire antique de Saint-Frejoux ! *

samedi 18 septembre – 14h00 à 16h30

Gratuit. Réservation recommandée. Rdv : à 14h au musée. Déplacement jusqu’au site de la Grange à Saint-Frejoux.

Musée d’archéologie et du patrimoine Marius Vazeilles Abbaye Saint-André, 19250 Meymac Meymac 19250 Corrèze

Situé dans l’ancienne abbaye bénédictine du XIe siècle au cœur du centre historique de Meymac, le musée, lieu de découverte et de connaissance, constitue une passionnante introduction à l’histoire du Plateau de Millevaches et de ses habitants, des temps les plus reculés à nos jours. Il présente du mobilier funéraire (sarcophages médiévaux et coffres funéraires gallo-romains), des outils du paléolithique et du néolithique, des objets du site gallo-romain des Cars, des vidéos en 3D des monuments ainsi que des témoignages de la vie rurale locale du milieu du XIXe siècle à la fin du XXe siècle. Panneaux, vidéos, bornes interactives complètent cette collection riche et variée constituée par Marius Vazeilles (1881-1973), forestier, archéologue et militant politique.

