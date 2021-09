Sartène Musée d'Archéologie de la Corse Corse-du-Sud, Sartène Museu d’archeulugia di a Corsica Musée d’Archéologie de la Corse Sartène Catégories d’évènement: Corse-du-Sud

Sartène

Museu d’archeulugia di a Corsica Musée d’Archéologie de la Corse, 18 septembre 2021 10:00, Sartène. Journée du patrimoine 2021 Musée d’Archéologie de la Corse. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre Museu d’archeulugia di a Corsica * A pied, en déambulant, sur 1 400m², partez… … à la découverte de la faune sauvage il y a 300 000 ans

… à la découverte des peuplements de la Corse : préhistoire, antiquité, moyen âge

… à la découverte des statues-menhirs

… à la découverte de l’archéologie sous la mer *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Musée d’Archéologie de la Corse Bd Jacques Nicolai, 20100 SARTENE Sartène 20100 Corse-du-Sud

+33 0(4) 95 77 01 09

museu d’Archeulugia di a Corsica. Musée archéologique des peuplements de la Corse. Archéologie, paléontologie

Crédits : (c) Museu d’archeulugia di a Corsica Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Corse-du-Sud, Sartène Autres Lieu Musée d'Archéologie de la Corse Adresse Bd Jacques Nicolai, 20100 SARTENE Ville Sartène Age maximum 99 lieuville Musée d'Archéologie de la Corse Sartène