Quand la terre prend forme Musée d'Archéologie de la Corse, 18 septembre 2021 15:00, Sartène

Samedi 18 septembre, 15h00 Quand la terre prend forme * Quand la terre prend forme : de l’argile au pot, à la perle ou à la figurine, mettez à la main à la pâte et essayez de reproduire des objets préhistoriques, antiques, médiévaux !

En famille, entre amis, pour toutes et tous *

samedi 18 septembre – 15h00 à 18h30

Musée d’Archéologie de la Corse Bd Jacques Nicolai, 20100 SARTENE Sartène 20100 Corse-du-Sud

+33 0(4) 95 77 01 09

museu d’Archeulugia di a Corsica. Musée archéologique des peuplements de la Corse. Archéologie, paléontologie

Crédits : (c) Museu d’archeulugia di a Corsica Gratuit

