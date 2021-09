Visite libre de l’exposition ALDILA nécropoles antiques d’Aleria en lumière Musée d’archéologie d’aléria, 17 septembre 2021 10:00, Aléria.

Journée du patrimoine 2021 Musée d’archéologie d’aléria. Gratuit

17 – 19 septembre

Visite libre de l’exposition ALDILA nécropoles antiques d’Aleria en lumière

l’exposition évoque de manière immersive le voyage du défunt vers la cité des morts, la nécropole puis, vers sa sépulture terraine, et enfin, vers l’Au-delà, au travers d’un nombre limité de contextes funéraires issus d’anciennes et récentes fouilles archéologiques, de la présentation d’une série d’objets de la collection d’Aleria et la valorisation via des dispositifs multimédia.

La thématique est abordée du point de vue de l’archéologie, au travers d’un focus sur les fouilles menées récemment sur les territoires d’Aleria, ayant donné lieu à des découvertes exceptionnelles, comme la nécropole de Lamaghjone

vendredi 17 septembre – 10h00 à 17h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h00

passe sanitaire et port du masque obigatoire.



Musée d’archéologie d’aléria Fort de Matra, 20270 Aléria Aléria 20270 Haute-Corse

MUSEE D’ALERIA.

ALALIA : 8000 ANS D’HISTOIRE Le plateau tabulaire situé au cœur de la plaine orientale de la Corse, non loin de la mer, et dominant par un à-pic le fleuve Tavignano, est habité par l’homme depuis le Néolithique ancien. Vers 565 avant J-C, les Phocéens, qui sont des Grecs installés dans le golfe de Smyrne, fondent un comptoir à Alalia qui deviendra leur métropole et font ainsi entrer la Corse dans l’histoire. Trente ans plus tard, après une bataille navale les opposant à une coalition étrusco-punique, une grande partie des Phocéens quittent l’île : certains se réfugient à Massalia (Marseille) qui est une autre de leurs colonies, d’autres vont en fonder une nouvelle, Elée, au sud du golfe de Naples. Successivement, étrusques, carthaginois et romains vont s’intéresser à la Corse. En 259 avant J.-C., Cornelius Scipion, au début des guerres entre Rome et Carthage, s’empare d’Alalia qui deviendra Aléria. Pendant 7 siècles, la Corse va subir la domination romaine qui la marquera profondément. Aléria va devenir la capitale de la province de Corse, mais l’île connaîtra deux siècles de révoltes. Au début du Ier siècle avant J.-C., Sylla va refonder la colonie. César et Auguste développeront ensuite la ville qui connaîtra une certaine prospérité, d’abord sous la République, puis sous l’Empire. Les objets et vestiges découverts lors des fouilles du site d’Aléria, sont exposés au Musée départemental Jérôme Carcopino, dédié au grand savant d’origine corse, spécialiste de la Rome antique, et qui avait favorisé les travaux archéologiques sur le site. Le Musée est installé dans le fort de Matra, construit par les Génois à partir du XIVème siècle après leur victoire sur Pise, pour abriter une petite garnison de cavaliers qui surveillaient le littoral, la plaine, les étangs et le passage vers Corte et l’intérieur de l’île. Le fort va connaître diverses vicissitudes au cours de son histoire. Il sera modifié, agrandi et surélevé. Son état actuel date de 1572. Lors de la révolte corse de 1729, servant de dépôt d’armes aux Génois le fort sera pris d’assaut et pillé par les insulaires. Le 12 mars 1736, le premier et unique roi de Corse, Théodore de Neuhoff débarquant sur la plage d’Aléria y fut accueilli solennellement. Enfin il joua encore un rôle lors de la lutte des Matra contre le gouvernement de Pascal Paoli. Le bâtiment est utilisé par l’armée à la fin du XVIII ème siècle, puis par la douane, comme a pu le constater Prosper Mérimée, inspecteur des monuments historiques, lors de sa visite en 1839. A la fin du siècle dernier le fort est ensuite vendu à une famille de la région, et il sert d’habitation, ce qui va provoquer de nombreuses modifications par rapport à son aspect d’origine. Heureusement, le fort est classé Monument Historique depuis 1962. Il sera utilisé comme dépôt de fouilles à partir de 1963, puis transformé en Musée Départemental d’archéologie en 1978, avant de devenir un an plus tard propriété du Conseil Général de la Haute-Corse qui entreprendra de nombreux travaux de restauration afin de conserver le monument et de l’aménager dans sa totalité en véritable musée archéologique. Le Musée, actuellement en cours de réhabilitation, comporte pour l’heure plusieurs salles situées au premier étage du fort qui relatent plus de dix siècles de l’histoire d’Aléria et de la Corse, du V ème siècle avant J-C, jusqu’au V ème siècle de notre ère. Les pièces exposées présentent du point de vue archéologique, un très grand intérêt, non seulement pour la connaissance de la Corse antique, mais aussi des civilisations anciennes du bassin méditerranéen.

