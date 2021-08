Bordeaux Musée d'Aquitaine Bordeaux, Gironde Pour les archéologues en herbe Musée d’Aquitaine Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Journée du patrimoine 2021 Musée d'Aquitaine. Gratuit|Sur inscription 05 56 01 51 04

Vendredi 17 septembre, 09h00 Pour les archéologues en herbe * Ce chantier de fouilles reconstitué permet aux enfants de s’initier à l’archéologie. Les enfants partent à la découverte de l’archéologie durant une journée au musée, grâce à une visite approfondie des salles du Paléolithique, complétée par un atelier scientifique. Au cours de celui-ci, ils seront initiés à la fouille, sur un module-école et au dessin archéologique d’objets préhistoriques et au levé topographique. L’activité est organisée sur une journée entière (atelier et visite par demi-classe). Du CE2 au collège. *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 18h00

Gratuit. Réservation obligatoire.

Musée d'Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux

05 56 01 51 00 http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr

En raison du caractère prestigieux de ses collections, le musée d’Aquitaine, installé dans les locaux de l’ancienne Faculté des Lettre de Bordeaux, est devenu une référence patrimoniale en France. Embrassant des domaines aussi divers que l’archéologie ou de l’ethnologie régionale mais aussi les civilisations extra-européennes, il est également un musée encyclopédique comme en témoigne la grande richesse de ses expositions temporaires. Le musée se définit aujourd’hui à la fois comme un « musée de patrimoine » qui présente des collections d’un grand intérêt et comme un « musée de civilisation » qui interroge le passé pour répondre aux questions contemporaines.

