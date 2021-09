Apt Musée d'Apt Apt, Vaucluse À la découverte d’Apta Julia Musée d’Apt Apt Catégories d’évènement: Apt

Vaucluse

À la découverte d’Apta Julia Musée d’Apt, 19 septembre 2021 10:00, Apt. Journée du patrimoine 2021 Musée d’Apt. Gratuit 04 90 74 95 30, accueil.musee@apt.fr

Dimanche 19 septembre, 10h00 À la découverte d’Apta Julia * Découvrez en famille l’histoire de la cité antique d’Apta Julia. Un parcours et un discours adapté aux petits et grands, pour partir sur les traces des gallo-romains du Pays d’Apt…

Le parcours comprend la visite de l’Annexe Apta Julia et des vestiges du théâtre antique dans les caves de l’ancien musée d’histoire et d’archéologie.

La visite sera menée par Hélène Poutrel, chargée des publics du musée d’Apt. *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 11h30

Sur réservation

Musée d’Apt 14 place du Postel 84400 Apt Apt 84400 Vaucluse

http://apt.fr Crédits : Musée d’Apt Gratuit

Heure : 10:00 - 11:30