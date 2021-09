Apt Musée d'Apt Apt, Vaucluse Portes ouvertes du Musée d’Apt Musée d’Apt Apt Catégories d’évènement: Apt

18 et 19 septembre Portes ouvertes du Musée d’Apt * Visitez le musée et découvrez les trois industries ayant façonné le Pays d’Apt : fruits confits, ocres et faïences. Ne manquez pas également l’exposition temporaire « Portrait(s) d’Apt, une famille de photographes ». *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h30

Musée d’Apt 14 place du Postel 84400 Apt Apt 84400 Vaucluse

http://apt.fr

