Apt Musée d'Apt Apt, Vaucluse Industries et chemin de fer en Pays d’Apt Musée d’Apt Apt Catégories d’évènement: Apt

Vaucluse

Industries et chemin de fer en Pays d’Apt Musée d’Apt, 18 septembre 2021 14:00, Apt. Journée du patrimoine 2021 Musée d’Apt. Gratuit Handicap moteur 04 90 74 95 30

Samedi 18 septembre, 14h00 Industries et chemin de fer en Pays d’Apt * Cette visite du musée d’Apt vous replongera à l’époque de l’arrivée du chemin de fer à Apt et relatera l’impact de cet évènement sur les grandes industries du territoire et sur les hommes et femmes qui y œuvraient.

Cette visite sera menée par Hélène Poutrel, chargée des publics du musée d’Apt. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h30

*

Sur réservation

Musée d’Apt 14 place du Postel 84400 Apt Apt 84400 Vaucluse

http://apt.fr Crédits : Musée d’Apt Gratuit

Détails Heure : 14:00 - 15:30 Catégories d’évènement: Apt, Vaucluse Autres Lieu Musée d'Apt Adresse 14 place du Postel 84400 Apt Ville Apt lieuville Musée d'Apt Apt