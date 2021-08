Le Neubourg Musée d'anatomie du Neubourg Eure, Le Neubourg Visite libre du musée d’anatomie du Neubourg Musée d’anatomie du Neubourg Le Neubourg Catégories d’évènement: Eure

Le Neubourg

Visite libre du musée d’anatomie du Neubourg Musée d’anatomie du Neubourg, 18 septembre 2021 14:00, Le Neubourg. Journée du patrimoine 2021 Musée d’anatomie du Neubourg. Tarif préférentiel|Sur inscription 02 32 35 93 95, contact@musee-anatomie.fr

18 et 19 septembre Visite libre du musée d’anatomie du Neubourg * *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

2,50€, 2€ (enfant-étudiant), gratuit <10 ans. La réservation est fortement conseillé en vu de l'application du protocole sanitaire en vigueur au moment de l'événement.

Musée d’anatomie du Neubourg 54 avenue de la libération, 27110 Le Neubourg Le Neubourg 27110 Eure

+33 (0)2 32 35 93 95 http://www.musee-anatomie.fr

Musée crée en 1995 afin de conserver une histoire et un patrimoine local unique au monde. Le musée présente une riche collection de modèles anatomiques en papier mâché, réalisés au 19ème siècle par le Docteur Louis Thomas Jérôme Auzoux né en 1797. Inventeur de l’anatomie clastique, il concentra toute son énergie à l’élaboration d’une pâte permettant la confection de modèles d’anatomies entièrement démontables. A visé pédagogique, ses modèles se sont vendus dans le monde entier pendant plus de 150 ans ! Aujourd’hui, méconnu, le Musée d’Anatomie fait revivre l’histoire de cet incroyable personnage aux multiples talents qui su mêlé bonté et rigueur dans l’accomplissement de l’oeuvre d’une vie ! En 2015, le Musée s’est agrandi pour pouvoir présenter des modèles d’anatomies de la faune et de la flore. A voir, ou à revoir, absolument !

Crédits : © Musée de l’écorché d’Anatomie Tarif préférentiel|Sur inscription

Détails Catégories d’évènement: Eure, Le Neubourg Autres Lieu Musée d'anatomie du Neubourg Adresse 54 avenue de la libération, 27110 Le Neubourg Ville Le Neubourg lieuville Musée d'anatomie du Neubourg Le Neubourg