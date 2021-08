Airvault Musée d'Airvault Airvault, Deux-Sèvres De nombreuses animations vous attendent au musée ! Musée d’Airvault Airvault Catégories d’évènement: Airvault

18 et 19 septembre De nombreuses animations vous attendent au musée ! * Retrouvez une série d’animations autour de la photographie : exposition, concours de photos et ateliers… Au programme du week-end : – concours photos sur le patrimoine airvaudais. Remise de prix dimanche après-midi. – expo photos avant/après de lieux situés proche du musée. Amusez à retrouver les lieux photographiés au siècle dernier et photographiez-les à votre tour. Vos clichés seront ensuite exposés dans les jardins du musée. – atelier fabrication d’objets d’optique. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h30

Gratuit. Entrée libre.

Musée d’Airvault 10 rue de la gendarmerie, 79600 Airvault Airvault 79600 Airvault Deux-Sèvres

Le musée est situé dans les bâtiments conventuels de l’ancienne abbaye d’Airvault. Il présente des collections ethnographiques issues du XIXe siècle et début du XXe siècle. Les jardins offrent la possibilité de se détendre et d’apprécier l’environnement architectural.

