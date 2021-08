Ornans Musée Courbet Doubs, Ornans VISITE MUSICONTÉE Musée Courbet Ornans Catégories d’évènement: Doubs

Ornans

VISITE MUSICONTÉE Musée Courbet, 18 septembre 2021 11:00, Ornans. Journée du patrimoine 2021 Musée Courbet. Gratuit Handicap moteur 03 81 86 22 88, reservationpaysdecourbet@doubs.fr

Samedi 18 septembre, 11h00 VISITE MUSICONTÉE * Avec Mapie Caburet, conteuse et Stann Duguet, violoncelliste, Compagnie À la lueur des contes.

Une conteuse, un musicien errent dans le musée…

Une parole, un son attirent l’attention, créent l’évènement autour d’une oeuvre. Les visiteurs s’assemblent et écoutent, regardent…

Puis les artistes disparaissent pour réapparaître ailleurs comme dans une vaste partie de cache-cache. Éclairage singulier sur les oeuvres présentées, moment de découverte, regard en coin. C’est ludique, inventif, inattendu, décalé… *

samedi 18 septembre – 11h00 à 16h30

*

Gratuit

Musée Courbet 1 place Robert Fernier 25290 Ornans Ornans 25290 Ornans Doubs

https://cibul.s3.amazonaws.com/location70030401.jpg 03 81 86 22 88 http://www.musee-courbet.doubs.fr

Le musée Courbet, à Ornans, a ouvert ses portes au public le 2 juillet 2011, après trois ans de travaux. Une surface quadruplée, une scénographie résolument moderne, une ouverture sur les paysages qui ont tant inspiré le maître du Réalisme… Ce musée rend hommage à l’enfant du pays. Il s’inscrit dans le vaste projet “Pays de Courbet, pays d’artiste” porté par le Département du Doubs.

Crédits : @DR Gratuit

Détails Heure : 11:00 - 16:30 Catégories d’évènement: Doubs, Ornans Autres Lieu Musée Courbet Adresse 1 place Robert Fernier 25290 Ornans Ville Ornans lieuville Musée Courbet Ornans