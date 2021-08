Ornans Musée Courbet Doubs, Ornans VISITE THÉÂTRALISÉE L’ATELIER DE COURBET Musée Courbet Ornans Catégories d’évènement: Doubs

Samedi 18 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 VISITE THÉÂTRALISÉE L’ATELIER DE COURBET * Avec Quentin Juy, comédien, Compagnie Keichad

Pablito, artiste sensitif et inspiré vous invite à découvrir l’atelier de Courbet en avant-première. Pablito, c’est un excentrique sous ses faux airs d’artiste, c’est peut-être un faussaire, on ne sait pas trop d’où il vient, lui non plus, mais il vit d’inspirations artistiques. Il crée sa vie par les visions d’art des autres. Amateur de femmes, obligé de quitter son pays pour avoir fait des choses limites, il saura parler de ses maîtres avec légèreté.

Le rendez-vous pour ces visites théâtralisées aura lieu 10 minutes avant chaque départ à l’atelier de Courbet, 14 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny à Ornans.

L’atelier de Courbet sera exceptionnellement ouvert au public pour ces visites. *

samedi 18 septembre – 14h30 à 15h15

samedi 18 septembre – 15h30 à 16h15

samedi 18 septembre – 16h30 à 17h15

Gratuit

Musée Courbet 1 place Robert Fernier 25290 Ornans

https://cibul.s3.amazonaws.com/location70030401.jpg 03 81 86 22 88 http://www.musee-courbet.doubs.fr

Le musée Courbet, à Ornans, a ouvert ses portes au public le 2 juillet 2011, après trois ans de travaux. Une surface quadruplée, une scénographie résolument moderne, une ouverture sur les paysages qui ont tant inspiré le maître du Réalisme… Ce musée rend hommage à l’enfant du pays. Il s’inscrit dans le vaste projet “Pays de Courbet, pays d’artiste” porté par le Département du Doubs.

