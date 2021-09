Atelier Jeux de Ficelles Musée Colette, 18 septembre 2021 11:00, Saint-Sauveur-en-Puisaye.

Samedi 18 septembre, 11h00

Atelier Jeux de Ficelles

Les célèbres jeux de ficelles inuit « ajaraaq », relevés par Paul-Émile Victor, sont aujourd’hui encore très pratiqués dans l’Arctique par toutes les générations confondues.

A partir de 8 ans. Réservation sur le site de la Maison de Colette.



Musée Colette Le Château 89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Saumur Yonne

03 86 45 61 95 http://www.musee-colette.com

Le musée Colette est installé dans le château de Saint-Sauveur-en-Puisaye qui domine la ville et la maison natale de Colette dont on aperçoit le jardin des fenêtres du château. Un vaste parc et une belle cour d’honneur s’étendent de part et d’autre de ses façades. Bâti sur des fondations médiévales, le château possède un donjon exceptionnel de forme ovoïde des XIème et XIIème siècles et divers aménagements ont été apportés au cours du XIXème siècle. Musée d’un genre nouveau, tout en impressions et sensations, il est baigné d’une lumière bleue, couleur chère à Colette. L’âme de Colette émane de ses nombreuses photographies, de ses collections de boules de verre et de papillons ainsi que de la reconstitution de son salon et de sa chambre de l’appartement du Palais-Royal.

