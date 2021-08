Exposition Théâtre (s) en scène – Cloître Saint-André-le-Bas Musée-cloître Saint-André-le-Bas, 17 septembre 2021 09:30, Vienne.

Journée du patrimoine 2021 Musée-cloître Saint-André-le-Bas. Gratuit

17 – 19 septembre

Exposition Théâtre (s) en scène – Cloître Saint-André-le-Bas

Cette exposition temporaire de l’Animation du patrimoine accompagne deux projets concernant ce monument emblématique : la valorisation du site menée dans le cadre du Plan Patrimoine (2018-2020) et la quarantième édition de Jazz à Vienne (23/06/21-10/07/21).

L’exposition retrace l’histoire des théâtres antiques de l’Antiquité à aujourd’hui, à travers deux axes principaux qui se croisent autour d’enjeux culturels, politiques et sociaux : d’une part, les arts du spectacle, notamment la représentation théâtrale, d’autre part, l’architecture de l’édifice dédié à ces pratiques.

En collaboration avec les Musées de Vienne, Lugdunum – Musée & théâtres romains, le Musée des Beaux-Arts de Lyon, le Musée de Saint-Romain-en-Gal – Vienne, l’IRAA de Lyon – Laboratoire de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée, l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives, le Service Régional de l’Archéologie, le service Archéologique de Vienne, la Mission Patrimoine, Jazz à Vienne, les Archives départementales et municipales, les Bibliothèques de Vienne, les Amis de Vienne.

vendredi 17 septembre – 09h30 à 12h30

vendredi 17 septembre – 13h30 à 18h00

samedi 18 septembre – 09h30 à 12h30

samedi 18 septembre – 13h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h30 à 12h30

dimanche 19 septembre – 13h30 à 18h00

Entrée libre, sous réserve des conditions sanitaire en vigueur; Port du masque.



Musée-cloître Saint-André-le-Bas Place du jeu de paume, 38200 Vienne, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Vienne 38200 Isère

https://cibul.s3.amazonaws.com/location46771360.jpg 04 74 78 71 06 http://www.musees-vienne.fr

Cet édifice, et l’église toute proche, faisaient partie d’une puissante abbaye fondée au VIe siècle. Chapelle du palais du roi Boson à la fin du IXe siècle, l’église fut remaniée aux XIe et XIIe siècles. Elle est remarquable par son décor sculpté de style roman. Le cloître (XIIe siècle) est lui aussi orné de colonnettes et de chapiteaux sculptés où l’on retrouve l’influence de l’art antique. Sur les murs, d’exceptionnelles collections de pierres funéraires inscrites (Ve-XIIe/XIVe siècles) sont présentées. Deux salles sont dédiées aux expositions temporaires organisées toute l’année.

Crédits : © Animation du patrimoine Gratuit ©Musée-cloître Saint-André-le-Bas