Visite guidée du musée Claude Bernard

Journée du patrimoine 2021 Musée Claude Bernard. Gratuit|Sur inscription Handicap moteur 0474675144, musee.claudebernard@agglo-villefranche.fr

18 et 19 septembre

Visite guidée du musée Claude Bernard

La visite guidée vous emmène au cœur du XIXe siècle pour comprendre combien les découvertes de Claude Bernard ont révolutionné le monde de la recherche. Impossible de ne pas se laisser émouvoir par cet humble personnage, natif du Beaujolais, qui a bouleversé la médecine de son époque sans même en avoir l’ambition.

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h00

Musée Claude Bernard 414, route du musée, 69640 Saint-Julien, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Julien 69640 Rhône

https://cibul.s3.amazonaws.com/location87857476.jpg?_ts=1625138500094 04 74 67 51 44 http://musee-claudebernard.fr

Claude Bernard, né le 12 juillet 1813 à Saint-Julien et mort le 10 février 1878 à Paris, est un chercheur et physiologiste. Fondateur de la médecine expérimentale, il est considéré comme le père de la médecine moderne. Il effectue la majorité de ses études et recherches à Paris, mais revient chaque année dans son village natal du Beaujolais pour se ressourcer. Le musée Claude Bernard se propose de faire découvrir l’homme qui se cache derrière le scientifique, son parcours étonnant, sa famille, ses collaborateurs. Le musée invite également à comprendre l’importance des découvertes de Claude Bernard, et leurs enjeux dans une Europe du XIXe siècle, portée par les révolutions et les innovations scientifiques. Dans le cadre des Journées du patrimoine, la maison natale sera exceptionnellement ouverte. La visite permettra de mieux connaître l’homme dans sa vie intime à travers meubles et objets d’époque. Jardin, parc arboré, vignes et monts alentours permettent de prolonger la découverte dans un cadre bucolique.

