Pont-de-Vaux Musée Chintreuil Ain, Pont-de-Vaux Feuillage, performance arborée Musée Chintreuil Pont-de-Vaux Catégories d’évènement: Ain

Pont-de-Vaux

Feuillage, performance arborée Musée Chintreuil, 18 septembre 2021 16:00, Pont-de-Vaux. Journée du patrimoine 2021 Musée Chintreuil. Gratuit

Samedi 18 septembre, 16h00, 18h00 Feuillage, performance arborée * Une danseuse voltigeuse, un arbre, un musicien : la rencontre de trois entités dans de courts tableaux improvisés où le corps aérien voltige, se niche au coeur des branches, comme si l’arbre et la danseuse ne faisaient qu’un. Témoin de ce moment de suispension, le public vit et voit l’arbre différemment, au son d’un saxophone … *

samedi 18 septembre – 16h00 à 16h40

samedi 18 septembre – 18h00 à 18h40

*

Entrée libre sur le parking des 45 vents, à côté de la piscine

Musée Chintreuil 66, rue maréchal de Lattre de Tassigny Pont-de-Vaux Pont-de-Vaux 01190 Ain

03 85 51 45 65 http://www.musee-chintreuil.com https://www.facebook.com/museechintreuilpontdevaux

Musée d’art et d’histoire aux collections étonnantes et variées : beaux-arts autour de Chintreuil, paysagiste du 19ème siècle, galerie des Illustres de la Ville, cabinet de curiosités avec son veau à deux têtes et son poussin à quattre pattes.

Crédits : copyrignt Du O des branches Gratuit

Détails Heure : 16:00 - 18:40 Catégories d’évènement: Ain, Pont-de-Vaux Autres Lieu Musée Chintreuil Adresse 66, rue maréchal de Lattre de Tassigny Pont-de-Vaux Ville Pont-de-Vaux Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Musée Chintreuil Pont-de-Vaux