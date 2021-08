Pont-de-Vaux Musée Chintreuil Ain, Pont-de-Vaux Atelier “Feuille à feuille” Musée Chintreuil Pont-de-Vaux Catégories d’évènement: Ain

18 et 19 septembre Atelier “Feuille à feuille” * Impressions sur papier, travail à l’encre, découvrez les techniques d’impressions de feuilles d’arbres sur feuiles de papier. *

samedi 18 septembre – 14h30 à 17h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 17h00

7 € l’atelier sur inscription

Musée Chintreuil 66, rue maréchal de Lattre de Tassigny Pont-de-Vaux Pont-de-Vaux 01190 Ain

03 85 51 45 65 http://www.musee-chintreuil.com https://www.facebook.com/museechintreuilpontdevaux

Musée d’art et d’histoire aux collections étonnantes et variées : beaux-arts autour de Chintreuil, paysagiste du 19ème siècle, galerie des Illustres de la Ville, cabinet de curiosités avec son veau à deux têtes et son poussin à quattre pattes.

