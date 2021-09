Dans les pas de Charles Milcendeau Musée Charles Milcendeau, 18 septembre 2021 14:00, Soullans.

Journée du patrimoine 2021 Musée Charles Milcendeau. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre

Dans les pas de Charles Milcendeau

Connaissez-vous l’artiste voyageur Charles Milcendeau ? Profitez de ces Journées du Patrimoine pour découvrir ou redécouvrir ses œuvres ! Rencontrez notre chargée des collections et découvrez son métier. Suivez de courtes visites et plongez au cœur de certains tableaux avec nos médiateurs. Et émerveillez-vous devant l’oeuvre de sa vie, sa maison ornée de peintures murales…

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h30

Musée Charles Milcendeau 84 chemin du Bois Durand, 85300 Soullans Soullans 85300 Vendée

https://cibul.s3.amazonaws.com/location71890224.jpg 02 51 35 03 84 http://www.musee-milcendeau.fr

Entre scènes quotidiennes de la vie maraîchine et voyages flamboyants en Espagne, bienvenue dans l’univers du peintre Charles Milcendeau, enfant du pays et élève de Gustave Moreau. Dans un musée rénové avec une vue romantique sur le marais, prenez le temps d’admirez une peinture réaliste empruntée au style hollandais et découvrir des pastels au format impressionnant !

Crédits photo : cdc omdm

