Vosges

18 et 19 septembre

samedi 18 septembre – 10h15 à 11h00

dimanche 19 septembre – 10h15 à 11h00

Gratuit. Entrée libre.

Musée Charles Friry 12 rue du Général Humbert, 88200 Remiremont Remiremont 88200 Vosges

Le musée est installé dans une maison ayant appartenu au chapitre noble des dames de Remiremont, une des plus importantes abbayes de France.

Ce musée a le double intérêt, unique en France, d’être la demeure d’un collectionneur, Charles Friry, ayant conservé tout son cachet et ses décors, et l’atelier d’un artiste, Pierre Waidmann (1860-1937). Une salle lui est d’ailleurs consacrée. Le musée conserve surtout un des chefs-d’œuvre de l’art lorrain, le fameux tableau peint par Georges de La Tour, milieu XVIIe siècle : Le vielleur à la sacoche. Cette belle maison présente aussi de magnifiques collections de peintures, sculptures et arts décoratifs allant du XIIIe siècle au XVIIIe siècle.

