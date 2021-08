Remiremont Musée Charles de Bruyères Remiremont, Vosges Histoires de chanoinesses Musée Charles de Bruyères Remiremont Catégories d’évènement: Remiremont

Vosges

Histoires de chanoinesses Musée Charles de Bruyères, 17 septembre 2021 14:45, Remiremont. Journée du patrimoine 2021 Musée Charles de Bruyères. Gratuit

17 et 18 septembre Histoires de chanoinesses * *

vendredi 17 septembre – 14h45 à 15h30

samedi 18 septembre – 14h45 à 15h30

*

Gratuit. Entrée libre.

Musée Charles de Bruyères 1 rue Paul Doumer, 88200 Remiremont Remiremont 88200 Vosges

https://cibul.s3.amazonaws.com/location23552181.22434.jpg http://www.remiremont.fr/

Le musée Charles de Bruyère est un musée d’art et d’histoire recelant de remarquables collections : nombreuses peintures françaises du XIXe siècle, peintures hollandaises du XVIIe siècle, nombreuses faïences d’Emile Gallé ainsi que des collections très variées. Ancien hôtel particulier du XVIIIe siècle légué à la ville par Charles de Bruyères, le musée abrite des oeuvres d’artistes romarimontains ou vosgiens mais également un ensemble exceptionnel de pièces provenant de l’ancienne abbaye de Remiremont, une des plus importantes abbayes de femmes en France du Moyen Âge au XVIIIe siècle. Il est donc à la foi un musée historique et un musée des Beaux-Arts.

Crédits : ©Musées de Remiremont Gratuit ©Ville de Remiremont

Détails Catégories d’évènement: Remiremont, Vosges Autres Lieu Musée Charles de Bruyères Adresse 1 rue Paul Doumer, 88200 Remiremont Ville Remiremont lieuville Musée Charles de Bruyères Remiremont