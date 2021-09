Spectacle théâtral “Pharaon sur le Drac !” Musée Champollion, 18 septembre 2021 11:00, Vif.

Journée du patrimoine 2021 Musée Champollion. Gratuit Handicap moteur

Samedi 18 septembre, 11h00, 14h00

Spectacle théâtral “Pharaon sur le Drac !”

*

Lors de l’expédition de Champollion en Égypte, un scribe et ses deux acolytes embarquent clandestinement à bord de l’Astrolabe, la corvette qui ramène l’équipe de savants et de dessinateurs en France.

Arrivés à Vif, dans la maison familiale de l’égyptologue, les trois compères ont bien du mal à se faire à la vie locale. Ils n’ont de cesse de vouloir retourner sur leur terre natale et multiplient les expériences abracadabrantesques pour rejoindre leur Nil. Parviendront-ils à déjouer les sorts et la malédiction du Drac ?

*

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

*

Pass sanitaire et port du masque obligatoires dans le parc et dans le musée.



Musée Champollion 45 rue Champollion 38450 Vif Vif 38450 Isère

https://cibul.s3.amazonaws.com/location78510796.jpg 0457588850 https://musees.isere.fr/ https://www.facebook.com/MuseeChampollionIsere

Installé dans le Domaine « Les Champollion », le Musée Champollion est dédié à la mémoire des frères Champollion : Jean-François (1790-1832), l’égyptologue et Jacques-Joseph Champollion-Figeac (1778-1867), son frère aîné et à la naissance de l’égyptologie. Protégée au titre des Monuments historiques, la propriété, acquise par le Département de l’Isère, témoigne des séjours dauphinois des deux frères. Tout en ces lieux signale leur présence et entretient leur souvenir : les ombrages du parc qu’ils appréciaient, la maison de maître et ses décors intérieurs, le mobilier, les objets d’art et les effets personnels des deux hommes, conservés par les descendants. Afin de pouvoir perpétuer l’œuvre de mémoire initiée par la famille, le Département de l’Isère a mené un ambitieux projet architectural, paysager et muséographique pour offrir à ce lieu de mémoire un rayonnement à la mesure des frères Champollion. Labellisé musée de France en 2020, il invite à un voyage des rives de l’Isère jusqu’aux rives du Nil.

Crédits : © Photo Jean-Sébastien Faure/Département de l’Isère/Musée Champollion Gratuit © Photo Jean-Sébastien Faure/Département de l’Isère/Musée Champollion