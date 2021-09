Paris Musée Cernuschi Paris Visite contée en famille – Contes et légendes kami Musée Cernuschi Paris Catégorie d’évènement: Paris

Samedi 18 septembre, 16h30
Visite contée en famille – Contes et légendes kami

Samedi 18 septembre, 16h30 Visite contée en famille – Contes et légendes kami * Enfants et adultes plongent dans l’univers mythique et mystérieux des « kami », ces esprits japonais légendaires, à la fois animaux, ancêtres ou nature, à la découverte des origines du Japon. Le musée Cernuschi, musée des arts de l’Asie de la ville de Paris

Héritage de cent cinquante ans de découvertes, les collections du musée

Cernuschi embrassent près de cinq millénaires, de la préhistoire au XXIe

siècle. À travers une visite contée en famille, le public du musée est invité, dans l’esprit de son fondateur, au voyage en Asie. *

samedi 18 septembre – 16h30 à 17h30

Musée Cernuschi 7 avenue Vélasquez 75008 Paris Paris 75008 Paris 8e Arrondissement Paris

Hôtel particulier que le financier Henri Cernuschi fit édifier à son retour d’Asie par l’architecte Bouwens, pour abriter les objets rapportés à l’issue de son long voyage. Le musée, l’un des plus anciens de la Ville de Paris, inauguré en 1898, deux ans après la mort d’Henri Cernuschi, est spécialisé dans les arts et l’archéologie de l’Asie. Il a conservé son escalier d’honneur et une salle monumentale avec plafond sculpté (1er étage).

