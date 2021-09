Paris Musée Cernuschi Paris Visite guidée des collections du musée Cernuschi Musée Cernuschi Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visite guidée des collections du musée Cernuschi Musée Cernuschi, 18 septembre 2021 13:30, Paris. Journée du patrimoine 2021 Musée Cernuschi. Gratuit|Sur inscription Handicap moteur https://www.billetterie-parismusees.paris.fr/selection/timeslotpass?productId=101745977826>mStepTracking=true

Samedi 18 septembre, 13h30, 15h00 Visite guidée des collections du musée Cernuschi * Le musée Cernuschi, musée des arts de l’Asie de la ville de Paris

Le parcours musée Cernuschi est l’héritage de près de 140 ans de découvertes marquées par l’évolution du regard occidental sur l’art asiatique. Constituée à l’époque où les impressionnistes se passionnaient pour l’estampe japonnaise, la collection ramenée d’Asie par Henri Cernuschi allait faire de l’hôtel de l’avenue Velasquez l’un des hauts-lieux du japonisme de 1876 à 1896. Lieu de référence sur l’art de la Chine, le musée Cernuschi réafirme sa vocation d’espace privilégié de découverte de l’Asie extrêmeorientale à travers les échanges artistiques qui unissent la Chine au Japon, à la Corée et au Vietnam. Héritage de cent cinquante ans de découvertes, les collections du musée

Cernuschi embrassent près de cinq millénaires, de la préhistoire au XXIe

siècle. À travers une visite guidée des collections du musée Cernuschi, le public du musée est invité, dans l’esprit de son fondateur, au voyage en Asie. Un focus sur le Japon vous sera proposé, en écho à l’accrochage de photographies de Masuura Yukihito. *

samedi 18 septembre – 13h30 à 14h30

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h00

*

Sur inscription

Musée Cernuschi 7 avenue Vélasquez 75008 Paris Paris 75008 Paris 8e Arrondissement Paris

https://cibul.s3.amazonaws.com/location14487414.jpg 01 53 96 21 50 http://www.cernuschi.paris.fr https://fr-fr.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-Cernuschi-mus%C3%A9e-des-arts-de-lAsie-de-la-Ville-de-Paris/240914365956877?sk=info&tab=overview,https://twitter.com/museecernuschi

Hôtel particulier que le financier Henri Cernuschi fit édifier à son retour d’Asie par l’architecte Bouwens, pour abriter les objets rapportés à l’issue de son long voyage. Le musée, l’un des plus anciens de la Ville de Paris, inauguré en 1898, deux ans après la mort d’Henri Cernuschi, est spécialisé dans les arts et l’archéologie de l’Asie. Il a conservé son escalier d’honneur et une salle monumentale avec plafond sculpté (1er étage).

Crédits : La salle du Bouddha (2020). © Pierre Antoine Gratuit|Sur inscription

Détails Heure : 13:30 - 16:00 Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Musée Cernuschi Adresse 7 avenue Vélasquez 75008 Paris Ville Paris Age minimum 15 Age maximum 99 lieuville Musée Cernuschi Paris