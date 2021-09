Concert autour de l’exposition “Alexej Von Jawlenski, la promesse du visage” Musée Cantini, 18 septembre 2021 09:00, Marseille.

Journée du patrimoine 2021 Musée Cantini. Gratuit

Samedi 18 septembre, 09h00

Concert autour de l’exposition “Alexej Von Jawlenski, la promesse du visage”

Musée Cantini

EXPOSITION : “Alexej Von Jawlenski, la promesse du visage”

Concert (sous réserve)

Samedi 18 septembre (horaires à communiquer) – intermèdes musicaux de 15 min – en continu toute la journée

Dans le cadre de la rétrospective consacrée à Alexej Von Jawlensky, l’ensemble Des Equilibres, dirigé par la violoniste Agnès Pyka, propose à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine un programme en collaboration avec la compositrice Florentine Mulsant qui a une relation intime avec la peinture dans son processus créatif.

Elle propose sa sonate pour violon et violoncelle opus 96 qu’elle associe également à deux pièces de l’époque d’Alexej Von Jawlensky : la sonate pour violon et violoncelle de Maurice Ravel composé en 1920 et le duo pour violon et violoncelle, Opus 7 de Zoltán Kodály composé en 1914.

Ces pièces seront proposées comme de courts intermèdes musicaux d’une quinzaine de minutes qui surprendront et accompagneront les visiteurs dans leur découverte de l’exposition. Ces intermèdes auront lieu à deux reprises dans la matinée et à deux reprises dans l’après-midi.

Sans réservation

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

Entrée libre, sans inscription



Musée Cantini 19, rue Grignan – 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône

Le musée Cantini est installé dans un hôtel particulier construit en 1694 par la Compagnie du Cap Nègre. Devenu propriétaire du bâtiment, Jules Cantini, amateur d’art et important marbrier qui prit part à la construction de nombreux édifices civils et religieux à Marseille sous le Second Empire, en fit don à la ville de Marseille en 1916 afin qu’il devienne un musée consacré à l’art moderne.

Le musée présente un large panorama de l’art moderne, mettant l’accent sur un certain nombre de séquences historiques telles que le post-impressionnisme, le fauvisme, le cubisme ainsi que les différentes tendances post-cubistes des années 1920-1930.

Les collections couvrent une période s’étendant jusqu’à la fin des années 1970, abordant une grande variété de courants esthétiques, et proposant quelques ensembles remarquables constitués autour d’artistes comme Jean Dubuffet, André Masson, Victor Brauner et Antonin Artaud, ou de mouvements parfois peu connus du grand public comme le groupe japonais Gutaï, très actif et particulièrement novateur dans le domaine de l’abstraction et de l’art performatif des années 1960.

Crédits : Caroline Boita, violoncelle © photographie Lyodoh Kaneko Gratuit © Ville de Marseille