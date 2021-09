Nogent-sur-Seine Musée Camille Claudel Aube, Nogent-sur-Seine Visite multi-sensorielle : le bronze Musée Camille Claudel Nogent-sur-Seine Catégories d’évènement: Aube

Nogent-sur-Seine

Visite multi-sensorielle : le bronze Musée Camille Claudel, 18 septembre 2021 15:00, Nogent-sur-Seine. Journée du patrimoine 2021 Musée Camille Claudel. Gratuit Handicap auditif|Handicap intellectuel|Handicap visuel|Handicap moteur|Handicap psychique reservation@museecamilleclaudel.fr, 03.25.24.76.34

18 et 19 septembre Visite multi-sensorielle : le bronze * Avec cette visite, vous connaîtrez les secrets de fabrication d’une sculpture en bronze du bout des doigts. Les visites multi-sensorielles du musée Camille Claudel vous font entrer dans les secrets de la fabrication d’une sculpture grâce à des maquettes, outils et échantillons tactiles, images, vidéos, enregistrements sonores… Cette approche multi-sensorielle s’adresse à tous les publics et est conçue pour s’adapter aux différents types de handicap. Les visites se déroulent dans le respect des consignes sanitaires et les outils sont désinfectés très régulièrement. *

samedi 18 septembre – 15h00 à 15h30

dimanche 19 septembre – 15h00 à 15h30

Gratuit. Réservation recommandée.

Musée Camille Claudel 10 rue Gustave Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine 10400 Aube

https://cibul.s3.amazonaws.com/location24603433.jpg 03 25 24 76 34 http://www.museecamilleclaudel.fr

Musée de sculptures de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Il est abrité en partie par une maison qu’habitait Camille Claudel. De récentes acquisitions font de ce musée un lieu de référence pour cette sculptrice. Il accueille la plus grande collection mondiale de l’artiste.

Crédits : Une visite multi-sensorielle au musée Camille Claudel © musée Camille Claudel © Abril M. Barruecos Gratuit ©Musée Camille Claudel – photo Marco Illuminati

