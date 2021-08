Nogent-sur-Seine Musée Camille Claudel Aube, Nogent-sur-Seine Visite inaugurale du parcours patrimonial « Promenade avec Gustave Flaubert » Musée Camille Claudel Nogent-sur-Seine Catégories d’évènement: Aube

Visite inaugurale du parcours patrimonial « Promenade avec Gustave Flaubert » Musée Camille Claudel, 17 septembre 2021 18:00, Nogent-sur-Seine. Journée du patrimoine 2021 Musée Camille Claudel. Gratuit

Vendredi 17 septembre, 18h00 Visite inaugurale du parcours patrimonial « Promenade avec Gustave Flaubert » * *

vendredi 17 septembre – 18h00 à 19h00

Gratuit. Entrée libre. Départ du parcours au Musée Camille Claudel. Port du masque obligatoire.

Musée Camille Claudel 10 rue Gustave Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine 10400 Aube

Musée de sculptures de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Il est abrité en partie par une maison qu’habitait Camille Claudel. De récentes acquisitions font de ce musée un lieu de référence pour cette sculptrice. Il accueille la plus grande collection mondiale de l’artiste.

Crédits : ©Ville de Nogent-sur-Seine Gratuit ©Musée Camille Claudel – photo Marco Illuminati

