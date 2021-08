Montbard Musée Buffon Côte-d'Or, Montbard Histoires naturelles, collections oubliées du musée de Dieppe Musée Buffon Montbard Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Histoires naturelles, collections oubliées du musée de Dieppe Musée Buffon, 17 septembre 2021 10:00, Montbard Journée du patrimoine 2021

17 – 19 septembre Histoires naturelles, collections oubliées du musée de Dieppe * L’exposition temporaire plonge le visiteur dans l’atmosphère des grandes expéditions scientifiques des XVIIIème et XIXème siècles.

Le musée consacré à Buffon et Daubenton, deux scientifiques majeurs du siècle des Lumières, propose un voyage au cœur de l’histoire naturelle. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Musée Buffon Rue du Parc Buffon, 21500 Montbard Montbard 21500 Côte-d’Or

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 03 80 92 50 57 https://www.musee-parc-buffon.fr/

Classé Monument Historique, Musée de France, labellisé «maison des illustres», le musée propose un parcours à travers l’histoire des sciences, des cabinets de curiosité aux premiers Muséums, en s’attachant à deux personnalités nées à Montbard : Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon (1707-1788) et Louis Jean-Marie Daubenton (1716 -1800). Dédié à Buffon et à son plus proche collaborateur Daubenton (premier directeur du Muséum d’Histoire Naturelle de Paris), le musée propose un parcours à travers l’Histoire Naturelle et la philosophie des Lumières. Deux salles d’exposition temporaires proposent, en lien avec les collections du musée, une découverte de l’héritage artistique et scientifique de Buffon.

