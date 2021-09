Visite théâtralisée du musée Bourdelle Musée Bourdelle, 18 septembre 2021 11:00, Paris.

Gratuit|Sur inscription

Samedi 18 septembre, 11h00, 14h00

Visite théâtralisée du musée Bourdelle

Visite théâtralisée

Un comédien et historien de l’art vous raconte devant les œuvres les histoires palpitantes de leur élaboration et les grandes étapes de la vie d’Antoine Bourdelle : une visite originale et pleine d’anecdotes pour vous faire voyager au cœur de l’atelier de l’artiste !

Durée : 1h30.

A partir de 15 ans. Sur réservation. Gratuit.

Réservation : https://www.billetterie-parismusees.paris.fr

Renseignements : Service des publics du musée Bourdelle

e-mail : Eppm-bourdelle.reservations@paris.fr

Tél. 01 84 82 14 55

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h30

Gratuit – sur réservation – A partir de 15 ans



Musée Bourdelle 18 rue Antoine-Bourdelle 75015 Paris Paris 75015 Paris 15e Arrondissement Paris

https://cibul.s3.amazonaws.com/location78489883.43274.jpg http://www.bourdelle.paris.fr

Au cœur de Montparnasse, le musée Bourdelle est l’un des derniers témoignages de ces cités d’artistes qui fleurirent à Paris au seuil du XXe siècle. Sculpteur majeur de sa génération, Antoine Bourdelle (1861-1929) y vécut, créa et enseigna de 1885 à sa mort, survenue en 1929. Après la création d’un nouveau parcours dans les collections en juin 2012, déployé dans les anciens ateliers comme dans les jardins, ce nouveau parcours est riche d’une centaine de sculptures, dessins, photographies et documents d’archive. Plâtres, terres, grès et bronzes, mais aussi esquisses, variations et déclinaisons, permettant de révéler le processus d’élaboration et la méthode de travail d’un artiste aussi fécond qu’inventif, le musée Bourdelle a entrepris des travaux de rénovation pour toujours mieux accueillir son public. Le musée Bourdelle a rouvert ses portes le 3 mars 2015 après un an de chantier, de mars 2014 à mars 2015, dont huit mois de fermeture au public. Le pavillon sur rue qui logea dans les années 1900 le jeune Bourdelle et son épouse a été restauré et ravalé à la chaux ; il abrite maintenant les services de surveillance. La galerie sur jardin a retrouvé sa physionomie des années 1950, lorsque le musée venait d’ouvrir. Le grand hall construit en 1961 pour exposer les plâtres monumentaux de Bourdelle bénéficie désormais d’un éclairage spécifique conçu pour magnifier ces œuvres majeures. Enfin, on peut redécouvrir l’atelier de peinture de Bourdelle au sein des collections permanentes : il a été repensé et réaménagé au plus près des témoignages photographiques laissés par l’artiste. Par petites touches, l’identité complexe du 18, rue Antoine-Bourdelle –(ancien atelier de l’artiste, ancien lieu de vie de ses proches, devenu musée en 1949) est restituée fidèle à l’esprit du lieu. Déployé dans les anciens ateliers comme dans les jardins, ce nouveau parcours est riche d’une centaine de sculptures, dessins, photographies et documents d’archive. Plâtres, terres, grès et bronzes, mais aussi esquisses, variations et déclinaisons, permettront de révéler le processus d’élaboration et la méthode de travail d’un artiste aussi fécond qu’inventif. Ils donneront à voir l’œuvre en train de se faire, au plus près de sa création, dans l’esprit d’atelier du musée.

