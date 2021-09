visie libre de l’exposition “Face à face – l’autoportait de Cézanne à Bonnard” Musée Bonnard, 18 septembre 2021 10:00, Le Cannet.

Journée du patrimoine 2021 Musée Bonnard. Gratuit

18 et 19 septembre

visie libre de l’exposition “Face à face – l’autoportait de Cézanne à Bonnard”

samedi 18 septembre – 10h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 19h00

Musée Bonnard 16 boulevard Sadi Carnot 06110 Le Cannet Le Cannet 06110 Alpes-Maritimes

https://cibul.s3.amazonaws.com/location13260160.jpg 04 93 94 06 06 http://www.museebonnard.fr https://www.facebook.com/lemuseebonnard,https://twitter.com/MuseeBonnard/

Depuis juin 2011 est ouvert au Cannet le musée Bonnard, premier au monde dédié à l’œuvre de Pierre Bonnard, figure marquante de l’art des XIXe et XXe siècles. Plébiscité dès son ouverture, le musée Bonnard s’inscrit naturellement dans les institutions culturelles incontournable de la Côte d’Azur. Tout comme Giverny pour Claude Monet, Nice pour Matisse, Le Cannet était un lieu prégnant pour Pierre Bonnard. Il y acheta en 1926 la villa Le Bosquet et y passa plus de vingt ans. C’est durant cette période qu’il peint ses tableaux les plus inspirés, ceux dont les spécialistes s’accordent à dire qu’ils sont ses plus belles œuvres. Il était donc légitime que Le Cannet célèbre Bonnard en lui offrant son premier musée. En dehors de la présentation des collections, le musée Bonnard met en place une à deux expositions temporaires par an. Le musée Bonnard bénéficie du label « Musée de France » depuis 2006.

Crédits : (c) musée Bonnard Gratuit