18 et 19 septembre Musée du Blockhaus Hôpital * Blockhaus infirmerie authentique, découverte de l’histoire de la région des Sables d’Olonne de 1939 jusqu’au Débarquement, avec des panneaux explicatifs illustrés, un film pédagogique, des maquettes et des scènes grandeur nature avec des mannequins en costume d’époque. Dernière admission à 18h00. Pass sanitaire demandé. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 19h00

Tarif unique pour tous : 6€00

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 02 51 32 80 12 https://www.lessablesdolonne.com/

