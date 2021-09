Théâtre – Croire aux fauves Musée Bibracte, 18 septembre 2021 20:30, Saint-Léger-sous-Beuvray.

Journée du patrimoine 2021 Musée Bibracte.

Samedi 18 septembre, 20h30

Théâtre – Croire aux fauves

“Croire aux fauves” nous raconte l’histoire d’une femme qui se bat avec un ours. Une succession de rebondissements, de questions, de souvenirs, de dialogues, de voyages, de rêves, nous transportent entre son histoire intime et des thématiques sociétales actuelles.

Un récit initiatique, d’aventures, de philosophie, conçu d’après le récit du même nom publié en 2019 par l’anthropologue Nastassja Martin, interprété par Emilie Faucheux et Michaël Santos.

Représentation sur la terrasse du musée.

Sur réservation uniquement, au 03 86 78 69 00 / accueil@bibracte.fr

samedi 18 septembre – 20h30 à 22h00

Sur inscription au 03 86 78 69 00 ou accueil@bibracte.fr



Musée Bibracte Mont-Beuvray 71990 Saint-Léger-sous-Beuvray

Bibracte est le nom de la capitale des Eduens, un des peuples les plus puissants à l’époque de la Guerre des Gaules. Cette ville fortifiée bâtie au sommet d’un des points culminants du Morvan, le mont Beuvray, est fouillée tous les étés depuis 1984. La protection et la mise en valeur des vestiges de l’oppidum constituent un enjeu majeur auquel l’architecture contemporaine fournit des réponses innovantes et adaptées. Sur le site, un abri audacieux protège les vestiges du centre monumental qui comprend l’une des plus anciennes basiliques romaines identifiées au nord des Alpes : conçu par l’architecte Paul Andreu, la structure allie réversibilité, modularité, adaptation aux contraintes climatiques et paysagères et respect des vestiges. Au pied du site, le musée présente les résultats des recherches archéologiques, dans un écrin architectural résolument contemporain, créé par Pierre-Louis Faloci : cette réalisation qui concilie modernité et intégration paysagère et qui file la métaphore de l’archéologie a valu à l’architecte d’être lauréat de l’Equerre d’argent en 1996. L’association étroite du cabinet Faloci à la rénovation de la muséographie permanente achevée en 2013 assure la cohérence esthétique de l’ensemble tout en démontrant la pertinence des choix opérés 20 ans plus tôt au moment de la construction du bâtiment : ceux d’un bâtiment modulable, capable d’évoluer au rythme du patrimoine archéologique qu’il contribue à révéler. Bibracte est aussi un site naturel d’exception, labellisé “Grand Site de France” depuis 2008.

