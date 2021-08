Niort Musée Bernard d'Agesci Deux-Sèvres, Niort Parcours « coup de coeur » des œuvres du Musée Musée Bernard d’Agesci Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

Parcours « coup de coeur » des œuvres du Musée Musée Bernard d’Agesci, 17 septembre 2021 10:00, Niort. Journée du patrimoine 2021 Musée Bernard d’Agesci. Gratuit

17 – 19 septembre Parcours « coup de coeur » des œuvres du Musée * À travers le regard des agents/agents des musées de Niort Agglo, découvrez la richesse et la diversité des collections du musée. Les agents/agentes qui exercent des métiers dans les musées de Niort Agglo, avec un large éventail de missions et de compétences (conservatrice, médiatrices, agents d’accueil, de la conservation, de l’administration et de la technique), livrent leurs préférences parmi les oeuvres et objets du musée Bernard d’Agesci. Quelques invités surprise sur le parcours : des restaurateurs, des élus communautaires, des partenaires … *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 19h00

Gratuit. Entrée libre.

Musée Bernard d’Agesci 26 avenue de Limoges, 79000 Niort Niort 79000 Centre Ville Deux-Sèvres

https://cibul.s3.amazonaws.com/location99508513.jpg?_ts=1628599950351 05 49 78 72 00 http://www.agglo-duniortais.fr

Cabinet de curiosités et lieu de vie, écrin de collection pour un voyage dans les temps, le musée Bernard d’Agesci présente des collections diverses de Beaux-Arts, d’arts décoratifs, des collections ethnographiques ou encore de musiques… Il met aussi à l’honneur l’histoire naturelle, dont des collections ornithologiques et géologiques régionales, et un Conservatoire de l’Éducation…

