Atelier enfant au Musée Baron Martin Musée Baron Martin, 18 septembre 2021 10:00, Gray.

Journée du patrimoine 2021 Musée Baron Martin. Gratuit

Samedi 18 septembre, 10h00

Atelier enfant au Musée Baron Martin

*

Le baron Martin a éparpillé quelques curiosités dans les pièces de son château. Aide-le à les retrouver et il te montrera où se cache son trésor.

Pour les 7-11 ans

*

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h30

*

Gratuit



Musée Baron Martin 6 rue Edmond Pigalle 70100 Gray Gray 70100 Haute-Saône

https://cibul.s3.amazonaws.com/location93948962.jpg 03 84 65 69 10 http://musee-baronmartin.fr

Château royal inscrit dans un parc ombreux complanté de feuillus, réaménagé en 1688 et 1783 dans le goût des demeures de plaisance et bagatelles XVIIIème siècle faisant la part belle à l’intimité et au goût du bonheur. Il abrite des oeuvres majeures – Boucher, Averkamp, Van Loo, Van Kessel, Smits, Tissot, Prud’hon, Oudry… – ainsi que du mobilier et des objets d’art décoratif présentés dans une succession de 14 salons, bibliothèques, chambres et cabinets ; les collections archéologiques sont présentées dans les sous-sol qui conservent deux vastes caveaux parallèles témoignant de l’organisation spatiale du château médiéval. À l’étage, une vaste galerie zénithale aménagée en 1913 accueille sur 2 302 m² les expositions temporaires qui renouvellent le charme sans pareil de ce lieu. Le Château, la tour, les remparts et le parc sont classés Monuments Historiques. Le musée est labellisé Musée de France.

Crédits : Musée Baron Martin Gratuit