Dimanche 19 septembre, 15h00 Speed dating sur le parvis « musée, patrimoine vivant ! » * Installés en petits salons, venez rencontrer les équipes du musée Bargoin et échanger sur le musée et votre perception de la thématique des journées européennes du patrimoine : tous compris ! Animation / échange

Gratuit / tout public / port du masque obligatoire

Pour plus d’informations : 04 43 76 25 50 *

dimanche 19 septembre – 15h00 à 18h00

Musée Bargoin 45, rue Ballainvilliers, 63000,Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme

https://cibul.s3.amazonaws.com/location80305556.jpg 04 43 76 25 50 http://www.clermontmetropole.eu Crédits : Clermont Auvergne Toursime Gratuit © M. Veschambre, musée Bargoin, Clermont Auvergne Métropole

