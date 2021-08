Les fouilles archéologiques de la rue de Rabanesse Musée Bargoin, 18 septembre 2021 10:00, Clermont-Ferrand.

18 et 19 septembre

Les fouilles archéologiques de la rue de Rabanesse

La métropole clermontoise est riche en sites archéologiques dont les fouilles mettent à jour des pièces souvent remarquablement conservées.

Les collections archéologiques ont été constituées au fil du temps, depuis le XIXe siècle, grâce aux dons d’érudits et collectionneurs locaux, aux acquisitions effectuées par les conservateurs successifs et aux dépôts de particuliers ou d’institutions publiques comme l’État. Les collections rassemblent pour l’essentiel des découvertes réalisées dans le bassin clermontois et, plus généralement, le département du Puy-de-Dôme. Le parcours d’exposition est organisé de manière chronologique et s’achève sur les découvertes récentes réalisées par le cabinet Hadès rue Rabanesse.

Samedi de 10h à 12h et de 13h à 17h et dimanche de 14h à 19h

45 rue Ballainvilliers

Pour plus d’informations : 04 43 76 25 50

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 13h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

Musée Bargoin 45, rue Ballainvilliers, 63000,Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme

https://cibul.s3.amazonaws.com/location80305556.jpg 04 43 76 25 50 http://www.clermontmetropole.eu

