Exposition temporaire Traits d'Egypte, Marcelle Baud (1890 – 1987) Musée Bargoin, 18 septembre 2021 10:00, Clermont-Ferrand

18 et 19 septembre Exposition temporaire Traits d’Egypte, Marcelle Baud (1890 – 1987) * L’exposition met en lumière le parcours et la personnalité de l’une des pionnières de l’égyptologie française : Marcelle Baud (1890-

1987), une parisienne d’origine auvergnate dont le musée conserve un riche fonds d’archives constitué de plus de 4000 dessins,

aquarelles, relevés, croquis, notes, cahiers et photographie.

A travers cette collection exceptionnelle, c’est un chapitre de l’histoire de l’égyptologie qui se dessine et le portrait d’une femme hors du commun qui a su prendre sa place dans le monde alors très masculin de l’archéologie. Conçue comme un carnet de voyage l’exposition invite le visiteur à suivre la carrière de l’égyptologue-dessinatrice au fil de ses dessins et publications. Visite libre. Gratuit / tout public / port du

masque obligatoire. Pour plus d’informations :

04 43 76 25 50 *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 13h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

Entrée libre

Musée Bargoin 45, rue Ballainvilliers, 63000,Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme

Crédits : ©Clermont Auvergne Tourisme Gratuit © M. Veschambre, musée Bargoin, Clermont Auvergne Métropole

