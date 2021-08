Doué en Anjou Musée Aux Anciens Commerces Doué-en-Anjou, Maine-et-Loire Visite libre du musée Musée Aux Anciens Commerces Doué en Anjou Catégories d’évènement: Doué-en-Anjou

Maine-et-Loire

Visite libre du musée Musée Aux Anciens Commerces, 17 septembre 2021 10:00, Doué en Anjou. Journée du patrimoine 2021 Musée Aux Anciens Commerces. Tarif préférentiel

17 et 18 septembre Visite libre du musée * Toute la journée vous pourrez visiter la cour de ferme du musée, spécialement aménagée pour l’occasion. De quoi admirer les outils agricoles exposés : ceux de la lavandière, du moissonneur, …

Mais aussi les différentes dépendances, comme le four à pain ou encore la soue à cochons.

Ces espaces vous seront ouvert de manière exceptionnelle car ils sont fermés au public d’ordinaire. Puis continuez votre voyage dans le temps avec la visite du musée et sa vingtaine de boutiques d’autrefois. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

*

Tarif réduit et unique 5€, gratuit pour les moins de 6 ans.

Musée Aux Anciens Commerces Chemin du Lavoir 49700 Doué en Anjou Doué en Anjou 49700 Doué-la-Fontaine Maine-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 02 41 52 91 58 http://www.anciens-commerces.fr https://www.facebook.com/Musée-Aux-Anciens-Commerces-528303003871828/

Le musée présente une quinzaine de boutiques qui retracent un siècle de commerce, de 1850 à 1950.

Une partie des écuries du château est aménagée aujourd’hui en musée dédié aux « Anciens Commerces ».

Crédits : Musée Aux Anciens Commerces Tarif préférentiel

Détails Catégories d’évènement: Doué-en-Anjou, Maine-et-Loire Autres Lieu Musée Aux Anciens Commerces Adresse Chemin du Lavoir 49700 Doué en Anjou Ville Doué en Anjou Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Musée Aux Anciens Commerces Doué en Anjou