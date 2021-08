Strasbourg Musée Archéologique Bas-Rhin, Strasbourg Visites « coups de projecteurs » au Musée Archéologique : histoires de squelettes au Néolithique (30 min) Musée Archéologique Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Visites « coups de projecteurs » au Musée Archéologique : histoires de squelettes au Néolithique (30 min) Musée Archéologique, 18 septembre 2021 15:10, Strasbourg. Journée du patrimoine 2021 Musée Archéologique. Gratuit Handicap auditif|Handicap intellectuel

18 et 19 septembre Visites « coups de projecteurs » au Musée Archéologique : histoires de squelettes au Néolithique (30 min) * *

samedi 18 septembre – 15h10 à 15h40

dimanche 19 septembre – 15h10 à 15h40

*

Gratuit. Entrée libre.

Musée Archéologique 2 place du Château, 67000 Strasbourg Strasbourg Krutenau Bas-Rhin

https://cibul.s3.amazonaws.com/location57629585.23457.jpg 03 68 98 51 60 http://www.musees.strasbourg.eu

Le musée est installé dans l’ancien palais épiscopal des Rohan édifié au XVIIIe siècle par Robert de Cotte. Il s’agit de l’un des plus importants musées d’archéologie de France dans le domaine des « Antiquités nationales » après celui Saint-Germain-en-Laye. Il présente plusieurs millénaires de l’histoire antique de l’Alsace et de ses habitants, depuis les origines lointaines du Paléolithique (600 000 ans av. J.-C.) jusqu’aux débuts du Moyen Âge (800 apr. J.-C.). Un parcours de 1 200 m2 s’organise autour de quatre grandes sections chronologiques : Préhistoire, Protohistoire, époque gallo-romaine, époque mérovingienne.

Crédits : Gratuit ©Klaus Stöber / Ville et Eurométropole de Strasbourg

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Musée Archéologique Adresse 2 place du Château, 67000 Strasbourg Ville Strasbourg Age maximum 99 lieuville Musée Archéologique Strasbourg