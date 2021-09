Découvrez la restauration sur objets archéologiques Musée archéologique, 18 septembre 2021 13:30, Saintes.

Journée du patrimoine 2021 Musée archéologique.

18 et 19 septembre

Découvrez la restauration sur objets archéologiques

Avant de pouvoir être exposés dans les vitrines des musées, les objets issus de fouilles archéologiques doivent être restaurés par des spécialistes.

Venez découvrir les différentes méthodes mises en pratique pour redonner leur sens aux objets du passés, avec Charlotte Rérolle de la société AntePostQuem.

samedi 18 septembre – 13h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit.



Musée archéologique Esplanade André-Malraux 17100 Saintes Saintes 17100 Saint-Pallais Charente-Maritime

05 46 74 20 97 http://www.ville-saintes.fr

Ce musée rappelle la grandeur de Mediolanum, la Saintes antique, l’une des plus grandes villes de Gaule romaine. De nombreux objets retrouvés lors des multiples fouilles archéologiques en témoignent. La salle d’exposition consacrée à la vie quotidienne à Mediolanum, se décline en six thèmes : le décor et la maison, l’alimentation et la vaisselle, la parure et les soins du corps, l’habillement, les jeux et les loisirs et les rites domestiques.

La salle lapidaire du musée archéologique est actuellement fermée au public pour cause de travaux.

©AntePostQuem