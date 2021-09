Izernore Musée archéologique d'Izernore Ain, Izernore Espace familles Musée archéologique d’Izernore Izernore Catégories d’évènement: Ain

Izernore

Espace familles Musée archéologique d’Izernore, 18 septembre 2021 10:00, Izernore. Journée du patrimoine 2021 Musée archéologique d’Izernore. Gratuit

18 et 19 septembre Espace familles * Dans l’espace familles, petits et grands plongeront dans le quotidien des Gallo-Romains. Prenez-vous en photo en tenue d’époque, essayez-vous à l’écriture sur tablette de cire, fabriquez votre propre lampe à huile ou amusez-vous avec quelques jeux populaires de l’Antiquité ! *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

*

Musée archéologique d’Izernore Place de l’église, 01580 Izernore, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Izernore 01580 Ain

https://cibul.s3.amazonaws.com/location78141257.jpg 04 74 49 20 42 http://www.archeologie-izernore.com

Créé en 1911 par Émile Chanel, le musée présente le mobilier archéologique découvert sur le vicus d’Isarnodurum et dans ses environs proches. De belles séries mobilières reprennent vie dans un parcours rythmé par la reconstitution d’ambiances propres à l’univers de l’archéologie.

Site archéologique (monument historique) : dernier témoin de la grandeur d’Isarnodurum, le temple gallo-romain, avec ses trois piliers d’angle à colonnes engagées est un des sites antiques les plus remarquables de la région.

Crédits : ®Musée archéologique d’Izernore Gratuit © Musée archéologique d’Izernore

Détails Catégories d’évènement: Ain, Izernore Autres Lieu Musée archéologique d'Izernore Adresse Place de l'église, 01580 Izernore, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Izernore Age minimum 4 Age maximum 99 lieuville Musée archéologique d'Izernore Izernore