18 et 19 septembre Découverte de la musique antique * Laissez-vous conter l’histoire de la musique antique. Tout au long du week-end, Pascal Minne vous présentera les instruments utilisés dans l’Antiquité. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 11h00 à 18h00

Entrée libre

Musée archéologique de l’Oise Les Marmousets – 60120 Vendeuil-Caply Vendeuil-Caply 60120 Oise

https://cibul.s3.amazonaws.com/location30369875.jpg 03 64 58 80 00 http://www.m-a-o.org

Le musée archéologique de l’Oise est riche du mobilier découvert pendant 30 années de recherches sur l’agglomération gallo-romaine de Vendeuil-Caply (objets de la vie quotidienne, sculptures, peintures murales…). Le Centre de Conservation et d’Étude, structure dépendant du Service régional de l’archéologie, comprend des réserves pour le mobilier archéologique, une zone de travail sur les objets, un centre de documentation. Associé au musée, il permet la mutualisation des moyens et des compétences pour la conservation, l’étude, l’accessibilité aux chercheurs, la valorisation scientifique de ces mobiliers issus des opérations d’archéologie préventive.

