Quête immersive : à vous de retrouver l'objet disparu… Musée archéologique de Civaux, 17 septembre 2021 15:00, Civaux

Tarif habituel|Sur inscription Handicap moteur musee.civaux@orange.fr, 05 49 48 34 61

Vendredi 17 septembre, 15h00, 18h00

vendredi 17 septembre – 15h00 à 16h30

vendredi 17 septembre – 18h00 à 19h30

Réservation obligatoire. 10 € à partir de 10 ans. 6 personnes maximum (8 si enfants).

Musée archéologique de Civaux 30 place de Gomelange, Civaux 86320 Civaux 86320 La Creuse Vienne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location22430587.jpg 05 49 48 34 61 https://musee-civaux.fr https://fr-fr.facebook.com/musee.civaux/

De la Préhistoire à la fin du Moyen Âge, le musée archéologique retrace l’histoire du patrimoine de la commune, autour notamment de la nécropole mérovingienne la plus grande de France.

