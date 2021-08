Chamonix-Mont-Blanc Musée alpin de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Mystère au musée Musée alpin de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Mystère au musée Musée alpin de Chamonix, 17 septembre 2021 08:30, Chamonix-Mont-Blanc

Mystère au musée

vendredi 17 septembre – 08h30 à 16h00

Animation gratuite proposée aux scolaires, cycle 2 et 3. Nombre de classes limité, sur réservation

Musée alpin de Chamonix 89, avenue Michel Croz, 74400 Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie

Installé dans l’ancien Chamonix-Palace, le Musée Alpin retrace environ deux siècles de vie dans la vallée de Chamonix, des premiers voyages aux « Glacières de Savoye » à la création d’une saison d’hiver. Mobilier, objets, estampes, peintures, affiches permettent d’appréhender plusieurs facettes de l’histoire locale: alpinisme, sports d’hiver, tourisme, conquête scientifique et agro-pastoralisme. Dans un espace rénové, vous pourrez découvrir une importante collection d’estampes qui attestent de l’essor de la ville, mais aussi des photographies, des plans relief, des cristaux, des objets anciens, des costumes et tout ce qui constitue la mémoire de la vallée: la conquête du Mont Blanc et les premières ascensions célèbres, la création de la compagnie des guides de Chamonix, les observatoires du Mont Blanc avec la reconstitution du salon chinois de Joseph Vallot.

